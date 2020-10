Highlights e gol Sassuolo-Crotone 4-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 3 ottobre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Sassuolo-Crotone 4-1, match di Serie A 2020/2021. Dopo il vantaggio di Berardi al 19′ su assist di Defrel, la formazione di Stroppa ha fatto tutto tranne che scomporsi. Anzi, nella ripresa c’è il pareggio: Bourabia commette un’ingenuità e stende Cigarini in area, Simy non sbaglia il calcio di rigore concesso dall’arbitro. Ma dieci minuti dopo il Sassuolo è nuovamente avanti grazie al primo capitolo dello show di Ciccio Caputo: prima su rigore dopo un mani di Pereira in area, poi con un tocco sotto a tu per tu con Cordaz. Sono tre le reti in tre partite per l’attaccante azzurro che contro lo Spezia si è anche visto annullare tre gol per fuorigioco. Ma non è finita: ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Glie le azioni salienti di4-1, match di. Dopo il vantaggio di Berardi al 19′ su assist di Defrel, la formazione di Stroppa ha fatto tutto tranne che scomporsi. Anzi, nella ripresa c’è il pareggio: Bourabia commette un’ingenuità e stende Cigarini in area, Simy non sbaglia il calcio di rigore concesso dall’arbitro. Ma dieci minuti dopo ilè nuovamente avanti grazie al primo capitolo dello show di Ciccio Caputo: prima su rigore dopo un mani di Pereira in area, poi con un tocco sotto a tu per tu con Cordaz. Sono tre le reti in tre partite per l’attaccante azzurro che contro lo Spezia si è anche visto annullare tre gol per fuorigioco. Ma non è finita: ...

SkySport : 'VERRE, PALLONETTO PERFETTO?' ? All'83' super gol della Sampdoria: Audero lancia per Verre che controlla fuori dall… - acmilan : Watch the highlights of #MilanGlimt A match that kept us on the edge of our seats till the very last minute ??? Le… - filo_gagliardi : - sportli26181512 : Everton-Brighton 4-2: L'Everton rifila 4 reti al Brighton Nel match valido per la quarta giornata della Premier Lea… - SkyTG24 : Sassuolo-Crotone 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A -