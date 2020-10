Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi sbugiarda Adua Del Vesco in diretta: lei vuole abbandonare (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip si è aperto l’argomento riguardo la presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Tutto è nato quando Adua Del Vesco ha confidato il vero orientamento sessuale del ragazzo a Dayane e Matilde. In puntata, tuttavia, l’attrice ha giurato di non averlo detto. Sta di fatto che Tommaso Zorzi l’ha sbugiardata durante il suo confessionale. A fine puntata, Adua è scoppiata in lacrime e ha minacciato di abbandonare il gioco. Grande Fratello Vip: Adua Del Vesco ha mentito? In questi giorni, Adua Del Vesco è finita al ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel corso dell’ultimadelVip si è aperto l’argomento riguardo la presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Tutto è nato quandoDelha confidato il vero orientamento sessuale del ragazzo a Dayane e Matilde. In puntata, tuttavia, l’attrice ha giurato di non averlo detto. Sta di fatto chel’hata durante il suo confessionale. A fine puntata,è scoppiata in lacrime e ha minacciato diil gioco.Vip:Delha mentito? In questi giorni,Delè finita al ...

GrandeFratello : Dopo queste due settimane, Grande Fratello ha preso una decisione: Maria Teresa e Guenda sono pronte per continuare… - GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - StayBombes : RT @RosWinchester: Tommaso nel live: 'Che motivazione ha dato Adua? Che sono ipocondriaco? Benissimo amore, almeno non sono falso, dopo ti… - Mikela_02 : RT @leoosantuari: State seguendo il grande fratello? AMO ZORZI -