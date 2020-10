Covid, due positivi nella Juve ma non sono calciatori (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Due membri dello staff bianconero sono risultati positivi al Covid. A renderlo noto, solo poco fa, è stata la stessa Juventus tramite un comunicato ufficiale. “Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico – spiegano dal club piemontese – tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Due membri dello staff bianconerorisultatial. A renderlo noto, solo poco fa, è stata la stessantus tramite un comunicato ufficiale. “Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico – spiegano dal club piemontese – tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. L'articolo ...

