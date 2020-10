Coronavirus: Zingaretti, 'grande responsabilità su mascherine, così si torna a vivere' (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Oggi è la prima giornata dell'obbligo delle mascherine nel Lazio. Voglio davvero ringraziare le cittadine, i cittadini e tutta la nostra comunità perchè da tutti i segnali che abbiamo c'è stata veramente una grande responsabilità". Lo dice in un video su Facebook il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Grazie anche a chi controllato, alle Forze dell'Ordine -prosegue il leader Dem- ci sono stati casi, assolutamente prevedibili, di chi non ha rispettato le regole, ma marginali. Sono molto contento che il messaggio, sia passato, continuiamo così, perchè questo significa tornare a vivere e difendere la vita, che è la cosa più importante in questo ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Oggi è la prima giornata dell'obbligo dellenel Lazio. Voglio davvero ringraziare le cittadine, i cittadini e tutta la nostra comunità perchè da tutti i segnali che abbiamo c'è stata veramente una;". Lo dice in un video su Facebook il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola. "Grazie anche a chi controllato, alle Forze dell'Ordine -prosegue il leader Dem- ci sono stati casi, assolutamente prevedibili, di chi non ha rispettato le regole, ma marginali. Sono molto contento che il messaggio, sia passato, continuiamo;, perchè questo significare ae difendere la vita, che è la cosa più importante in questo ...

