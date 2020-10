Coronavirus Rezza: «Trasmissione diffusa del virus, si raccomandano comportamenti prudenti» (Di sabato 3 ottobre 2020) La pandemia di Coronavirus continua a far paura: si concretizza il rischio di un rapido peggioramento riportato nelle parole del dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo, Giovanni Rezza. È il consueto report del ministero della Salute e dell’Iss ad esporne i pericoli. Leggi anche >> Coronavirus Lazio mai così tanti positivi: obbligo della mascherina all’aperto e test salivari nelle scuole Coronavirus Rezza: “Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nel nostro paese” Queste le parole di Rezza nel video a commento del Report di monitoraggio settimanale sul Coronavirus: “Continuano ad aumentare i casi di ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 ottobre 2020) La pandemia dicontinua a far paura: si concretizza il rischio di un rapido peggioramento riportato nelle parole del dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo, Giovanni. È il consueto report del ministero della Salute e dell’Iss ad esporne i pericoli. Leggi anche >>Lazio mai così tanti positivi: obbligo della mascherina all’aperto e test salivari nelle scuole: “Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nel nostro paese” Queste le parole dinel video a commento del Report di monitoraggio settimanale sul: “Continuano ad aumentare i casi di ...

Queste le parole di Rezza nel video a commento del Report di monitoraggio settimanale sul coronavirus: “Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nel nostro paese – dice il Direttore Generale ...

Long Covid: lo strano caso di chi guarisce a metà

Il covid-19 è un’infezione che nella maggior parte dei pazienti ... smette di essere infetta. Secondo Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità: «C’è incertezza ed è bene ammetterlo, i casi di ritorno ...

