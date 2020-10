Calcio:Pirlo 'Dybala?Vediamo se da inizio o a gara in corso' (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 03 OTT - Uno dei dubbi di formazione di Andrea Pirlo, alla vigilia di Juventus-Napoli, è Paulo Dybala: "Veniva da due mesi di totale assenza. Ha un'altra settimana di lavoro in più ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 03 OTT - Uno dei dubbi di formazione di Andrea, alla vigilia di Juventus-Napoli, è Paulo Dybala: "Veniva da due mesi di totale assenza. Ha un'altra settimana di lavoro in più ...

