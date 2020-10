Avellino, Braglia è onesto: “Bene i tre punti, ma la partita è stata brutta” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “E’ stata una partita brutta, non era assolutamente semplice giocare, siamo ancora dietro”. Così il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia al termine della gara con la Viterbese. “Abbiamo acciuffato i tre punti. Sono importanti ma ora bisogna migliorarsi. Gli attaccanti ad essere onesto non mi sono piaciuti – ammette Braglia – Non mi sono piaciuti molto. Non do nessuna colpa a loro, forse la do a me perchè ho azzardato a metterli tutti e tre dentro. Siamo consapevoli che nel prossimo turno contro il Palermo servirà ben altro”. “C’è la consapevolezza che siamo indietro di un mese rispetto agli altri – dice ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “E’unabrutta, non era assolutamente semplice giocare, siamo ancora dietro”. Così il tecnico dell’, Pieroal termine della gara con la Viterbese. “Abbiamo acciuffato i tre. Sono importanti ma ora bisogna migliorarsi. Gli attaccanti ad esserenon mi sono piaciuti – ammette– Non mi sono piaciuti molto. Non do nessuna colpa a loro, forse la do a me perchè ho azzardato a metterli tutti e tre dentro. Siamo consapevoli che nel prossimo turno contro il Palermo servirà ben altro”. “C’è la consapevolezza che siamo indietro di un mese rispetto agli altri – dice ...

