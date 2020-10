Xbox Series X e Xbox Series S: i pre-order in Italia! Ecco dove prenotarle (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft arrivato ieri, oggi è un altro giorno molto importante per i fan di Xbox, poiché da ora sono disponibili i pre-order di Xbox Series X e Xbox Series S in Italia. A partire dalle ore 9 di oggi, 22 settembre, è possibile prenotare Series X e Series S presso alcuni dei principali rivenditori. Come saprete, la console più potente ha un prezzo di 499,99 Euro, mentre Series S costerà 299,99 Euro.Il pre-order è disponibile su Amazon Italia (per visualizzare il link è ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft arrivato ieri, oggi è un altro giorno molto importante per i fan di, poiché da ora sono disponibili i pre-diX eS in Italia. A partire dalle ore 9 di oggi, 22 settembre, è possibile prenotareX eS presso alcuni dei principali rivenditori. Come saprete, la console più potente ha un prezzo di 499,99 Euro, mentreS costerà 299,99 Euro.Il pre-è disponibile su Amazon Italia (per visualizzare il link è ...

