Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 08 | 15

(Di venerdì 2 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 2 OTTOBREORE 08.05 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLASEGNIALIAMO IN APERTURA UN INCIDENTE SULL’A1NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI TRA FROSINONE A CEPRANO, PRESTARE ATTENZIONE AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE NON SEGNIALIAMOCRITICITA’ SI STA IN CODA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E IL GRA IN AMBO LE DIREZIONI TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL APRENESTINA TRA COLLE DEL SOLE ED IL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA FL4TERMINI ALBANO LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE DOPO GUASTO TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA MARINO E ALBANO, I TRENI HANNO REGISTRATO FINO A 45 MINUTI DI RITARDO RICORDIAMO CHE DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE LA PROTEZIONE CIVILE ...