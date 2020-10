Shannen Doherty e la malattia: “Sto lottando con tutta me stessa” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Shannen Doherty malattia. Amata dai fan per “Beverly Hills 90210” e “Streghe”, Shannen sta portando avanti dal 2015 una lotta contro il cancro al seno. Sembrava guarita, dopo operazione e chemioterapia, ma il cancro si è ripresentato e sembra non rallentare. E Shannen Doherty, nonostante tutto, continua a occupare il suo tempo per i suoi interessi e i suoi progetti, tra i quali c’è anche un programma tv. Combattiva e ostinata, ecco le parole che ha rilasciato in un’intervista, riguardo al suo passato, alla malattia e alla vita privata. >> Shannen Doherty cancro: «Girerò dei videomessaggi per salutare i miei cari quando sarò ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 ottobre 2020). Amata dai fan per “Beverly Hills 90210” e “Streghe”,sta portando avanti dal 2015 una lotta contro il cancro al seno. Sembrava guarita, dopo operazione e chemioterapia, ma il cancro si è ripresentato e sembra non rallentare. E, nonostante tutto, continua a occupare il suo tempo per i suoi interessi e i suoi progetti, tra i quali c’è anche un programma tv. Combattiva e ostinata, ecco le parole che ha rilasciato in un’intervista, riguardo al suo passato, allae alla vita privata. >>cancro: «Girerò dei videomessaggi per salutare i miei cari quando sarò ...

