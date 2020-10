Selvaggia Lucarelli e il caso Pitzalis: Roberta Mamusa condannata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con un lungo articolo su “The Post Internazionale” Selvaggia Lucarelli ha espresso tutta la sua soddisfazione per la condanna di Roberta Mamusa, il cui figlio tentò di dare fuoco all’ex moglie! Nel 2011 Valentina Pitzalis ha rischiato la vita a causa del suo ex marito. L’uomo, con la scusa di doverle chiedere alcuni documenti, la trasse in trappola nel suo appartamento e, dopo averla cosparsa di benzina, leArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con un lungo articolo su “The Post Internazionale”ha espresso tutta la sua soddisfazione per la condanna di, il cui figlio tentò di dare fuoco all’ex moglie! Nel 2011 Valentinaha rischiato la vita a causa del suo ex marito. L’uomo, con la scusa di doverle chiedere alcuni documenti, la trasse in trappola nel suo appartamento e, dopo averla cosparsa di benzina, leArticolo completo: dal blog SoloDonna

