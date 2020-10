Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse con quantitativi cumulati moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo per tarantino e Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse con quantitativi cumulati moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperper proviene da Noi Notizie..

