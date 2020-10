Nozze d’argento per Cristina Parodi: il gesto per il marito Giorgio Gori (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un giorno davvero speciale per Cristina Parodi. E la giornalista e conduttrice tv ha deciso di festeggiarlo anche con il suo affezionato pubblico social: venticinque anni fa sposava l’uomo che le ha dato 3 splendidi figli e con cui oggi forma una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. E siccome anche Cristina è una che su Instagram condivide spesso e volentieri momenti del suo privato, allora ha voluto celebrare il suo anniversario di Nozze pubblicamente, riservando bellissime parole al marito. Per le sue Nozze d’argento, ha condiviso sui social alcune bellissime foto provenienti dal suo album dei ricordi. Foto che ripercorrono la sua romantica storia d’amore con l’attuale sindaco di Bergamo, con il quale la giornalista è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un giorno davvero speciale per. E la giornalista e conduttrice tv ha deciso di festeggiarlo anche con il suo affezionato pubblico social: venticinque anni fa sposava l’uomo che le ha dato 3 splendidi figli e con cui oggi forma una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. E siccome ancheè una che su Instagram condivide spesso e volentieri momenti del suo privato, allora ha voluto celebrare il suo anniversario dipubblicamente, riservando bellissime parole al. Per le sued’argento, ha condiviso sui social alcune bellissime foto provenienti dal suo album dei ricordi. Foto che ripercorrono la sua romantica storia d’amore con l’attuale sindaco di Bergamo, con il quale la giornalista è ...

