**M5S: Di Battista, 'pronto a prendere altre strade se prevale linea diversa'** (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Se farò il politico 24 ore su 24? Se dagli Stati generali del M5S dovesse uscire una linea maggioritaria, che rispetterei, evidentemente prenderei delle altre strade". Lo ha affermato Alessandro Di Battista, durante la registrazione di 'Accordi e disaccordi', il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove. "Io -ha aggiunto- non ho degli incarichi di governo, per quanto mi riguarda la politica significa solo Movimento 5 Stelle. Per ora è inutile fare una politica dei se e dei ma".

