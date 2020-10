Lavoro: Casellati, 'smart working falso amico, penalizza le donne' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Con i figli a casa a giorni alterni, vi è il rischio reale che uno strumento come il teleLavoro, diciamolo in italiano, certamente utile nelle fasi più gravi dell'emergenza, si cronicizzi. Questo sarebbe inaccettabile, perché il teleLavoro è un falso amico che rischia di penalizzare ulteriormente le donne, relegandole ai margini del mercato del Lavoro, facendole così tornare indietro di cinquant'anni nel percorso dell'emancipazione femminile". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo all'inaugurazione della seconda edizione della scuola di 'Fino a prova contraria'. "Bisogna ripartire per la rinascita del nostro Paese dal coraggio delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Con i figli a casa a giorni alterni, vi è il rischio reale che uno strumento come il tele, diciamolo in italiano, certamente utile nelle fasi più gravi dell'emergenza, si cronicizzi. Questo sarebbe inaccettabile, perché il teleè unche rischia dire ulteriormente le, relegandole ai margini del mercato del, facendole così tornare indietro di cinquant'anni nel percorso dell'emancipazione femminile". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, intervenendo all'inaugurazione della seconda edizione della scuola di 'Fino a prova contraria'. "Bisogna ripartire per la rinascita del nostro Paese dal coraggio delle ...

