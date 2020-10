Il Napoli conferma: “Sono risultati positivi Zielinski e il collaboratore Costi” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Napoli ha confermato poco fa la positività di due tesserati al Covid. Si tratta di un giocatore e di un collaboratore dello staff. Il giocatore è Piotr Zielinski. Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 2, 2020 L'articolo Il Napoli conferma: “Sono risultati positivi Zielinski e il collaboratore Costi” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilhato poco fa latà di due tesserati al Covid. Si tratta di un giocatore e di undello staff. Il giocatore è Piotr. Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sonoal Covid-19 il calciatore Piotre il(extra gruppo squadra) Giandomenico Costi — Official SSC(@ssc) October 2, 2020 L'articolo Il: “Sonoe ilCosti” ilsta.

