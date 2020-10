Il cambiamento climatico è in cima alla lista delle cose che fanno più paura. E non è un male (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Mattia Zàccaro Garau Riconoscere il problema che ci affligge è il primo passo della soluzione. Individuare il volto del nemico, distinguerne fattezze e caratteristiche. Le sedute di psicoterapia, ma anche le speculazioni filosofiche o le analisi sociologiche, si fondano su questo primo passo. Riconoscere è, di fatti, conoscere; e conoscere è già risolvere. Dare nome alle cose, capirne le forme significa comprendere i possibili effetti, poter prevenire il loro peggioramento. Ce lo ricorda anche Dante nella Vita Nova, parafrasando Giustiniano: nomina sunt consequentia rerum. In questa prospettiva dobbiamo reputare positivo che al vertice delle paure degli esseri umani sia balzato il clima. Il Pew Research Center, centro studi statunitense che svolge ricerche in campo di problemi sociali a livello globale, ha appena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Mattia Zàccaro Garau Riconoscere il problema che ci affligge è il primo passo della soluzione. Individuare il volto del nemico, distinguerne fattezze e caratteristiche. Le sedute di psicoterapia, ma anche le speculazioni filosofiche o le analisi sociologiche, si fondano su questo primo passo. Riconoscere è, di fatti, conoscere; e conoscere è già risolvere. Dare nome alle, capirne le forme significa comprendere i possibili effetti, poter prevenire il loro peggioramento. Ce lo ricorda anche Dante nella Vita Nova, parafrasando Giustiniano: nomina sunt consequentia rerum. In questa prospettiva dobbiamo reputare positivo che al verticepaure degli esseri umani sia balzato il clima. Il Pew Research Center, centro studi statunitense che svolge ricerche in campo di problemi sociali a livello globale, ha appena ...

