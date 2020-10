Gabriel Garko: “La prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo le parole al GF Vip, l’attore si racconta Dopo essere intervenuto al “Grande Fratello Vip“, Gabriel Garko si racconta in esclusiva a “Verissimo” nella puntata del 3 ottobre: “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni”. E poi: Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo. A Silvia Toffanin che gli chiede come mai abbia deciso di fare coming out solo adesso, l’attore risponde: ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo le parole al GF Vip, l’attore si racconta Dopo essere intervenuto al “Grande Fratello Vip“,si racconta in esclusiva a “Verissimo” nella puntata del 3 ottobre: “Ho avuto la miad’amore con undiRiccardo. Sono stato con lui undici anni”. E poi: Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo. A Silvia Toffanin che gli chiede come mai abbia deciso di fare coming out solo adesso, l’attore risponde: ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - GigiGx : Domani a #Verissimo, Gabriel Garko farà outing su Gabriele Rossi. Intervista già registrata. Che squallore. - fraversion : Gabriel Garko a Verissimo parla della sua omosessualità, rivela di essere stato 11 anni con un ragazzo di nome Ricc… -