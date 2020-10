Domenica 4 ottobre torna Urban Nature: oltre 120 eventi in tutta Italia per la festa WWF dedicata alla natura in città (Di venerdì 2 ottobre 2020) Domenica 4 ottobre torna Urban Nature, la festa della natura in Città realizzata dal WWF, che per la sua IV Edizione prevede oltre 120 eventi divisi fra le principali città Italiane, dove animerà parchi e giardini, coinvolgendo cittadini, associazioni e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation. Urban Nature non è solo un evento, ma anche un’importante iniziativa rivolta ad ampliare la conoscenza della natura all’interno delle città, serbatoi di biodiversità di cui spesso si ignora l’esistenza, e a promuovere la partecipazione attiva, ad aggregare e coinvolgere le ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020), ladellain Città realizzata dal WWF, che per la sua IV Edizione prevede120divisi fra le principali cittàne, dove animerà parchi e giardini, coinvolgendo cittadini, associazioni e scuole indi citizen science e citizen conservation.non è solo un evento, ma anche un’importante iniziativa rivolta ad ampliare la conoscenza dellaall’interno delle città, serbatoi di biodiversità di cui spesso si ignora l’esistenza, e a promuovere la partecipazione attiva, ad aggregare e coinvolgere le ...

IlContiAndrea : Lo show benefico in streaming di #Mika I ? Beirut del 19 settembre ha raccolto 1 milione di euro per il popolo del… - imperianews_it : Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 2 a domenica 4 ottobre in Riviera e Côte d'Azur - quartomiglio : Prima domenica di ottobre ingresso gratuito nel Sistema Musei in Comune di Roma con prenotazione obbligatoria… - ArteMagazine : Roma, per ottobre confermata domenica gratuita nei Musei civici - QuindiciNews : Il 2 ottobre è la 'Festa dei nonni': per festeggiare @RegLombardia propone per domenica 4 ottobre alle 16 dall'audi… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica ottobre Musei Civici di Roma gratis domenica 4 ottobre: tutte le mostre in programma RomaToday “I Bemolli sono blu”, a Viterbo e Bagnaia un weekend all’insegna della musica classica

Domenica 4 ottobre alle ore 18, nella Chiesa di San Silvestro in piazza del Gesù, a Viterbo, l’inaugurazione ufficiale della rassegna di musica classica con il concerto dedicata ai compositori ...

Domenica tornano le limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30 entro l'anello delle tangenziali.

Domenica 4 ottobre è prevista la prima domenica ecologica, con stop ai mezzi inquinanti entro l'anello delle tangenziali, dalle 8.30 alle 18.30. Lo stop è previsto per veicoli a benzina pre – euro ed ...

Domenica 4 ottobre alle ore 18, nella Chiesa di San Silvestro in piazza del Gesù, a Viterbo, l’inaugurazione ufficiale della rassegna di musica classica con il concerto dedicata ai compositori ...Domenica 4 ottobre è prevista la prima domenica ecologica, con stop ai mezzi inquinanti entro l'anello delle tangenziali, dalle 8.30 alle 18.30. Lo stop è previsto per veicoli a benzina pre – euro ed ...