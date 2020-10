Barbara D’Urso con le lacrime agli occhi | “Parlo ancora con mia mamma…”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 2 ottobre 2020)D’Urso commossa a Live Non è la D’Urso Nella puntata di Live Non è la D’Urso la padrona di casaD’Urso ha realizzato una particolare intervista con la giovanissima Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa. Dopo la scomparsa della madre, nonostante la Procura abbia accertato che sia stato Antonio Logli a far sparire la moglie, la 19enne si è sempre appoggiata al padre. Nel programma domenica di Canale 5 ha detto: “Mi ha aiutato tanto a crescere, ma oltre a lui anche i miei nonni e amici mi hanno sostenuto e consolato”. La professionista napoletana ha provato a capire cosa prova oggi la ragazza a distanza di anni dalla possibile morte del genitore. Lady Cologno le ha fatto la seguente domanda: “Tu quando parli con lei, come le parli, come se fosse qua o come se fosse una ...