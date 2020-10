Uomini e Donne, cosa vedremo oggi: nuovi spasimanti per Gemma e Nicola, Jessica esce con Davide (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 1 ottobre, vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Jessica. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di capire, la ragazza è molto presa dal corteggiatore Davide e non esita a mostrare il suo interesse. Durante la messa in onda in questione, infatti, la ragazza farà anche un tatuaggio dedicato al percorso fatto con lui. In merito al trono over, invece, assisteremo all’ingresso in studio di nuovi spasimanti sia per Gemma sia per Nicola. oggi vedremo il tatuaggio di Jessica oggi a Uomini e Donne ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella puntata didi, giovedì 1 ottobre,che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di capire, la ragazza è molto presa dal corteggiatoree non esita a mostrare il suo interesse. Durante la messa in onda in questione, infatti, la ragazza farà anche un tatuaggio dedicato al percorso fatto con lui. In merito al trono over, invece, assisteremo all’ingresso in studio disia persia peril tatuaggio di...

