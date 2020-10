Telethon, quattro progetti per indagare il coronavirus attraverso le malattie genetiche rare (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fondazione Telethon finanzierà quattro progetti (con il sostegno di Procter & Gamble attraverso i suoi marchi AZ e Oral-B) con lo scopo di utilizzare le malattie genetiche rare, ambito in cui è da sempre specializzata, come strumento per comprendere aspetti ancora ignoti dell’infezione da Sars-CoV-2. La cifra totale stanziata è di 200mila euro e risponde alla domanda che la fondazione si è posta ormai mesi fa, quando lo scorso maggio ha istituito un bando ad hoc proprio per finanziare i migliori progetti di ricerca che utilizzassero le malattie genetiche rare come «lente» sull’infezione che negli ultimi mesi ha sconvolto il mondo, per aggiungere un ulteriore tassello di conoscenza a quanto finora la ricerca è stata in grado di comprendere. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fondazione Telethon finanzierà quattro progetti (con il sostegno di Procter & Gamble attraverso i suoi marchi AZ e Oral-B) con lo scopo di utilizzare le malattie genetiche rare, ambito in cui è da sempre specializzata, come strumento per comprendere aspetti ancora ignoti dell’infezione da Sars-CoV-2. La cifra totale stanziata è di 200mila euro e risponde alla domanda che la fondazione si è posta ormai mesi fa, quando lo scorso maggio ha istituito un bando ad hoc proprio per finanziare i migliori progetti di ricerca che utilizzassero le malattie genetiche rare come «lente» sull’infezione che negli ultimi mesi ha sconvolto il mondo, per aggiungere un ulteriore tassello di conoscenza a quanto finora la ricerca è stata in grado di comprendere.

