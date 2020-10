Spadafora su riforma dello sport | “In Consiglio settimana prossima o il sogno svanisce”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sulla“stiamo lavorando bene con le forze di maggioranza e sabato avremo un’altra riunione. E’ il tempo di decidere, perche’ ci sono delle scadenze: se non portassimo la bozza indei ministri lavedremo tutti quanti fallire ildi dare al sistemaivo un impianto di norme che rendano questo mondo competitivo. Ma io sono fiducioso e molto contento, perche’ stiamo facendo un buon lavoro”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e loVincenzoin una diretta Facebook.

Le parole in diretta Facebook del Ministro dello Sport Spadafora: "Riforma dello sport in CdM settimana prossima o svanisce sogno" ...Siamo molto contenti e sono fiducioso e siamo necessariamente in dirittura, il tempo di decidere è ora". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta Facebook.