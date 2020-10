Salvini a processo, a poche miglia dai negher e in mezzo ai terùn. Noi catanesi passeremo anche questa (Di giovedì 1 ottobre 2020) Forse non è stata un’idea particolarmente intelligente spostare qualche po’ di gente per amor di Salvini dalla bergamasca allo Ionio proprio in tempo di virus. Il virus d’altra parte non esiste, è un complotto; o forse esiste ma lo portano i negri, e forse la terra è tonda ma forse è piatta, chi lo sa. Libertà di pensiero. “Siamo un popolo libero e delle mascherine ce ne freghiamo”, dice il Salvini british (che poi si chiama Boris), figurati quello padano. L’Inghilterra, prima, era pure la patria della Magna Charta, quella che garantiva ai giudici la libertà di giudicare. “Si magna con la Nutella?”, fa subito Salvini. ‘Sta storia dei giudici, della legge e dei codici, per cui un bianco è uguale a un negro e un terrone a uno di Lodi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Forse non è stata un’idea particolarmente intelligente spostare qualche po’ di gente per amor didalla bergamasca allo Ionio proprio in tempo di virus. Il virus d’altra parte non esiste, è un complotto; o forse esiste ma lo portano i negri, e forse la terra è tonda ma forse è piatta, chi lo sa. Libertà di pensiero. “Siamo un popolo libero e delle mascherine ce ne freghiamo”, dice ilbritish (che poi si chiama Boris), figurati quello padano. L’Inghilterra, prima, era pure la patria della Magna Charta, quella che garantiva ai giudici la libertà di giudicare. “Si magna con la Nutella?”, fa subito. ‘Sta storia dei giudici, della legge e dei codici, per cui un bianco è uguale a un negro e un terrone a uno di Lodi, ...

