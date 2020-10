Salma Hayek non nasconde i capelli bianchi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) 54 anni da poco compiuti, Salma Hayek non teme di mostrarsi ai propri follower con i capelli bianchi. Qualche giorno fa, l’attrice messicana ha postato sul suo profilo Instagram un selfie nel quale si notavano, sulla sua folta chioma color nero corvino, alcuni fili bianchi. Sottolineati con una frase super positiva dalla stessa Salma Hayek, che come didascalia ha scelto la frase: «i capelli bianchi della saggezza», traducendo il suo pensiero in inglese, spagnolo e francese, le tre lingue che parla fluentemente.

«I capelli bianchi della saggezza», scrive su Instagram l'attrice. Per coprirli, ci sono ormai molte soluzioni ottimali (vi spieghiamo quali). Ma non tutte le star si ossessionano per i primi fili bia ...