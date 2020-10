Ricerca, è made in Italy la “superfrutta”: raggi UV-B la rendono più salutare (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si può anche sbucciare ed è lo stesso ricchissima di antiossidanti e composti benefici per la nostra salute. È la “superfrutta” made i Italy che matura nei laboratori dell’Università di Pisa. I Ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali – informa Unipi – hanno infatti scoperto che l’esposizione ai raggi UV-B incrementa il contenuto di sostanze salutistiche non solo nella buccia ma anche nella polpa. Se infatti potenzialità delle radiazioni ultraviolette sono ormai note per stimolare la sintesi di molecole benefiche ad elevato valore antiossidante, le ricerche condotte fino a questo momento si erano concentrate quasi esclusivamente sulla buccia. Il gruppo di Ricerca coordinato dalla professoressa ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si può anche sbucciare ed è lo stesso ricchissima di antiossidanti e composti benefici per la nostra salute. È la “superfrutta”che matura nei laboratori dell’Università di Pisa. Itori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali – informa Unipi – hanno infatti scoperto che l’esposizione aiUV-B incrementa il contenuto di sostanze salutistiche non solo nella buccia ma anche nella polpa. Se infatti potenzialità delle radiazioni ultraviolette sono ormai note per stimolare la sintesi di molecole benefiche ad elevato valore antiossidante, le ricerche condotte fino a questo momento si erano concentrate quasi esclusivamente sulla buccia. Il gruppo dicoordinato dalla professoressa ...

