Recensione Sophos Home Premium | sicurezza al giusto prezzo

(Di giovedì 1 ottobre 2020). Quando la massimasi affianca alla convenienza, nasce un prodotto eccellente. Oggi vi raccontiamo tutte le sfaccettature del pluripremiato antivirusUn caro benvenuto ai lettori di tuttoteK. In questo articolo andremo ad esplorare il pluripremiato antivirus della casa statunitense con sede Abingdon, stiamo parlando ovviamente di. Ho scritto pluripremiato, poiché l’esperienza maturata di questa azienda è radicata nel passato. Basti pensare che le prime versioni di questo antivirus sono state prodotte intorno agli anni novanta, provenendo ancor prima, intorno agli anni ottanta, da esperienze fatte con software destinati alla criptazione per usi aziendali. Ben presto però l’antivirus ...

Recensione Sophos Home Premium. Quando la massima sicurezza si affianca alla convenienza, nasce un prodotto eccellente, scopriamolo insieme.