Pillole di Week 3 – Tra i quarterback da record e l’infallibile Gostkowski (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una nuova settimana di football che ha regalato vecchi e nuovi protagonisti. In questa Week 3, tra Mahomes, Gostkowski e Okudah, si sono esaltati veterani e nuove stelle della lega. MAHOMES E WILSON: DUE NUOVI record È stata una grande settimana per molti quarterback, da Fitzpatrick a Rodgers che ha trascinato i Packers alla vittoria contro New Orleans, ma sono due in particolare a essersi presi la scena. I Chiefs sono scesi in campo contro i Ravens, mettendo in campo due dei migliori attacchi della lega. A farla da padrone, però, sono stati i ragazzi di Reid, mostrando uno strapotere sia in difesa, sia in attacco, contro cui Baltimora non ha saputo reagire. Grande artefice del successo dei Chiefs è stato il leader del reparto offensivo Patrick Mahomes. L’MVP 2018 ha sfruttato tutte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una nuova settimana di football che ha regalato vecchi e nuovi protagonisti. In questa3, tra Mahomes,e Okudah, si sono esaltati veterani e nuove stelle della lega. MAHOMES E WILSON: DUE NUOVIÈ stata una grande settimana per molti, da Fitzpatrick a Rodgers che ha trascinato i Packers alla vittoria contro New Orleans, ma sono due in particolare a essersi presi la scena. I Chiefs sono scesi in campo contro i Ravens, mettendo in campo due dei migliori attacchi della lega. A farla da padrone, però, sono stati i ragazzi di Reid, mostrando uno strapotere sia in difesa, sia in attacco, contro cui Baltimora non ha saputo reagire. Grande artefice del successo dei Chiefs è stato il leader del reparto offensivo Patrick Mahomes. L’MVP 2018 ha sfruttato tutte ...

FFS_podcast : RT @huddlemag: Vi proponiamo dieci pillole, dieci chicche statistiche ricercate minuziosamente in preparazione alla domenica footballistica… - gioganci : RT @huddlemag: Vi proponiamo dieci pillole, dieci chicche statistiche ricercate minuziosamente in preparazione alla domenica footballistica… - huddlemag : Vi proponiamo dieci pillole, dieci chicche statistiche ricercate minuziosamente in preparazione alla domenica footb… - IlRisvPopolare : PILLOLE DI MISSIONARIETÀdi Filippo Ciantia “Videre Petrum” e globalizzare la cura Perché siamo andati a Roma nel w… - Diregiovani : La moda arriva su #Twitch: #Burberry ha utilizzato la piattaforma per far sfilare i suoi modelli in occasione della… -

Ultime Notizie dalla rete : Pillole Week Fantasy Football: Week 3 in Pillole (2020) Huddle Magazine Bologna, mascherine obbligatorie in centro nel week end

Your browser does not support the video tag. Bologna, mascherine obbligatorie in centro nel week end Fonte ...

Pillole di stile – Twitch : La nuova frontiera del luxury fashion

Spesso e volentieri il mescolare, mischiare o combinare costituiscono casi di successo e favoriscono al contempo il progredire della creatività ...

MotoGP, Valentino Rossi: la seconda pillola blu non fa effetto

È stata una caduta un po’ strana – conclude Valentino Rossi -, ma sono le corse“. A Barcellona per il riscatto. Il lato positivo è che Valentino Rossi potrà rifarsi subito nel prossimo week-end, quand ...

Your browser does not support the video tag. Bologna, mascherine obbligatorie in centro nel week end Fonte ...Spesso e volentieri il mescolare, mischiare o combinare costituiscono casi di successo e favoriscono al contempo il progredire della creatività ...È stata una caduta un po’ strana – conclude Valentino Rossi -, ma sono le corse“. A Barcellona per il riscatto. Il lato positivo è che Valentino Rossi potrà rifarsi subito nel prossimo week-end, quand ...