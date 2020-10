Outlook non funziona, down anche Microsoft Teams: impossibile effettuare il login (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mercoledì mattina down per Microsoft Outlook e Microsoft Teams. Tantisime le segnalazioni di disservizio pervenute a livello globale: utenti da tutto il mondo lamentano l’impossibilità di effettuare il login sia da desktop che da mobile. Sono tantissime le segnalazioni pervenute oggi al sito downdetector. Dalle ore 8:00 di questa mattina, infatti, sono stati riscontrati diversi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mercoledì mattinaper. Tantisime le segnalazioni di disservizio pervenute a livello globale: utenti da tutto il mondo lamentano l’impossibilità diilsia da desktop che da mobile. Sono tantissime le segnalazioni pervenute oggi al sitodetector. Dalle ore 8:00 di questa mattina, infatti, sono stati riscontrati diversi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

