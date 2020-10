Nadef, Gualtieri: debito pubblico a livelli pre-Covid entro la fine del decennio (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il debito pubblico tornerà sotto il 130% del Pil – cioè ai livelli precedenti alla crisi da Coronavirus – alla fine del decennio. È quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ascoltato oggi in audizione presso le Commissione Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Recovery Fund. Il titolare del ministero di via XX settembre, citando le cifre che verranno espresse nella Nadef, ha sottolineato come il debito quest’anno salirà fino al 158%, mentre il prossimo anno anno le attese sono per una discesa al 155,8%. “Prevediamo però con le misure di bilancio e col Recovery Plan, che saranno espansive, un deficit programmatico al 7% nel 2021, invece del 5,7%, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Iltornerà sotto il 130% del Pil – cioè aiprecedenti alla crisi da Coronavirus – alladel. È quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Robertoascoltato oggi in audizione presso le Commissione Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Recovery Fund. Il titolare del ministero di via XX settembre, citando le cifre che verranno espresse nella, ha sottolineato come ilquest’anno salirà fino al 158%, mentre il prossimo anno anno le attese sono per una discesa al 155,8%. “Prevediamo però con le misure di bilancio e col Recovery Plan, che saranno espansive, un deficit programmatico al 7% nel 2021, invece del 5,7%, ...

