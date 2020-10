Incidenti |  Coldiretti | strade a rischio con due milioni di cinghiali

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Salgono a oltre dueche circolano senza freni per campagne e città danneggiando i raccolti e mettendo ala sicurezza sullee intorno alle abitazioni. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento all’incidente avvenuto sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in provincia di Novara, costato la vita a due persone e una terza è rimasta ferita dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si è scontrata con un paio di. In Italia ci sono diecimilastradali all’anno causati da animali selvatici – spiega la Coldiretti – cone animali selvatici che sempre più spesso si spingono nei centri abitati, con segnalazioni ...