Google Stadia, in arrivo la funzionalità "Crowd Choice" per gli streamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Google ha sempre voluto che il suo servizio di cloud game-streaming, Stadia, cambiasse il modo in cui gli streamer di YouTube interagiscono con i loro fan. Quasi dieci mesi dopo l'uscita, Google sta finalmente portando la sua funzione "Crowd Choice" ai suoi primi due giochi. Crowd Choice permette agli spettatori di votare, ad esempio, a quale squadra uno streamer si unisce al gioco, quale pezzo di dialogo sceglie, o altre scelte di gioco che il giocatore può fare. Lo streamer può infine decidere se seguire il suggerimento del pubblico o fare la propria scelta. Il 1° ottobre, Dead by Daylight uscirà su Stadia Pro, e sarà il primo gioco che integrerà Crowd Choice. In Dead by Daylight, la funzione ...

