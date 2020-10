Fisco: detrazioni IRPEF per redditi medio-alti? (Di giovedì 1 ottobre 2020) La riforma fiscale, in base a quanto indicato nelle linee guida del Recovery Plan italiano, verrà messa a punto entro fine 2020, probabilmente attraverso una legge delega (magari inserita in manovra 2021), e poi nel corso dell’anno prossimo arriveranno i decreti del Governo. Fra le varie ipotesi sul tavolo ne spunta in questi giorni una nuova, che riguarda la tax expenditure, ovvero il riordino del sistema delle detrazioni fiscali. Niente tagli lineari delle aliquote, ma un nuovo tetto alle detrazioni in base al reddito, con un limite del 2%. In sostanza le aliquote resterebbero invariate, applicandosi le attuali detrazioni al 19%. Ma si introduce un nuovo paletto in base al quale non si possono avere detrazioni fiscali superiori al 2% del proprio reddito. Questa regola varrebbe solo al di sopra di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) La riforma fiscale, in base a quanto indicato nelle linee guida del Recovery Plan italiano, verrà messa a punto entro fine 2020, probabilmente attraverso una legge delega (magari inserita in manovra 2021), e poi nel corso dell’anno prossimo arriveranno i decreti del Governo. Fra le varie ipotesi sul tavolo ne spunta in questi giorni una nuova, che riguarda la tax expenditure, ovvero il riordino del sistema dellefiscali. Niente tagli lineari delle aliquote, ma un nuovo tetto allein base al reddito, con un limite del 2%. In sostanza le aliquote resterebbero invariate, applicandosi le attualial 19%. Ma si introduce un nuovo paletto in base al quale non si possono averefiscali superiori al 2% del proprio reddito. Questa regola varrebbe solo al di sopra di ...

