Dopo il fallimento del referendum anti Ue, Bruxelles può insistere per un accordo quadro con la Svizzera (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per gli svizzeri l’immigrazione dai Paesi Europei può continuare al ritmo attuale, e già questa è una buona notizia per Bruxelles. Il responso delle urne su uno dei referendum di domenica 27 settembre potrebbe però anche essere l’occasione per imprimere un’accelerazione al tanto agognato (e negoziato) accordo quadro con l’Unione Europea. Sospiro di sollievo“L’iniziativa per la limitazione” è stata largamente bocciata dagli elettori svizzeri. Per essere approvate, le iniziative popolari devono essere votate da una doppia maggioranza, quella totale della popolazione e quella numerica dei Cantoni (26, di cui cinque “valgono” mezzo voto). Non è arrivata né l’una né l’altra: il No ha prevalso con il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per gli svizzeri l’immigrazione dai Paesi Europei può continuare al ritmo attuale, e già questa è una buona notizia per. Il responso delle urne su uno deidi domenica 27 settembre potrebbe però anche essere l’occasione per imprimere un’accelerazione al tanto agognato (e negoziato)con l’Unione Europea. Sospiro di sollievo“L’iniziativa per la limitazione” è stata largamente bocciata dagli elettori svizzeri. Per essere approvate, le iniziative popolari devono essere votate da una doppia maggioranza, quella totale della popolazione e quella numerica dei Cantoni (26, di cui cinque “valgono” mezzo voto). Non è arrivata né l’una né l’altra: il No ha prevalso con il ...

EGardini : ??Vogliono trasformare l’ Italia nella sala parto dell’Africa! Come detto, il governo aveva solo rimandato a dopo el… - rulajebreal : Dopo il disastro della Brexit e il fallimento nella gestione della pandemia da parte dei governi guidati dai sovran… - d0minius : Dopo il fallimento del referendum anti Ue, Bruxelles può insistere per un accordo quadro con la Svizzera… - Pedrito141414 : @InterCM16 Gobbo di merda, non parli di mercato? Chi si lamentava del mercato dopo il fallimento totale di Dortmund… - dielle013 : @Patty0015 Dopo il fallimento, la squadra di calcio di Ascoli è rinata con la denominazione di 'Ascoli Picchio'. At… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo fallimento Dopo il fallimento del referendum anti Ue, Bruxelles può insistere per un accordo quadro con la Svizzera Linkiesta.it Stazione Spaziale Internazionale: trovata la fuga d’aria dopo un anno

La fuga d'aria sulla Stazione Spaziale Internazionale è stata trovata grazie alla collaborazione della NASA e di Roscosmos ...

Dopo quanti tentativi si blocca il bancomat per codice PIN errato

Non è sempre facile ricordare a memoria tutti i codici di accesso che si associano a tutti gli strumenti che utilizziamo. Anche il pagamento per mezzo del ...

Processo a Falbo, fallito il patteggiamento ecco una nuova corte

Dopo la richiesta di un patteggiamento a Bologna, non andato in porto, il processo di ‘ndrangheta a carico di Francesco Falbo, 55enne residente a Sorbolo (Pr), è approdato a Reggio, dov’è ripreso dopo ...

La fuga d'aria sulla Stazione Spaziale Internazionale è stata trovata grazie alla collaborazione della NASA e di Roscosmos ...Non è sempre facile ricordare a memoria tutti i codici di accesso che si associano a tutti gli strumenti che utilizziamo. Anche il pagamento per mezzo del ...Dopo la richiesta di un patteggiamento a Bologna, non andato in porto, il processo di ‘ndrangheta a carico di Francesco Falbo, 55enne residente a Sorbolo (Pr), è approdato a Reggio, dov’è ripreso dopo ...