Chiamano l'idraulico per wc otturati: trovano resti di 2 donne fatte a pezzi. È stato lui (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una storia agghiacciante: resti umani trovati da due idraulici chiamati a spurgare le tubature dell'appartamenti di Adam Strong, 47 anni, adesso sotto processo per aver ucciso e smembrato due giovani donne. Gli operai erano stati chiamati nel condominio per sbloccare alcuni scarichi quando si sono imbattuti in una "sostanza carnosa". Incerti su cosa avessero trovato, i due hanno deciso di chiamare la polizia. Era il dicembre 2017 quando l'agente di polizia Kevin Park andò in qualla casa di Oshawa, a nord-est di Toronto: "Non avevo mai visto niente di simile prima, quindi non ne ero sicuro" ha detto durante l'udienza del processo. Cosa è successo dopo? 4 agenti hanno bussato alla porta dell'appartamento al seminterrato. Fu lo stesso Strong ad aprire la porta e alla domanda su cosa stesse ...

