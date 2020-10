Champions League | sorteggi dei gironi in diretta | dove vederli

(Di giovedì 1 ottobre 2020)Juventus, Inter, Atalanta e Lazio aspettano di conoscere i loro primi avversari in Europa. A nemmeno 40 giorni dalla finale vinta dal Bayern Monaco, riparte la macchina della: quest’oggi alle 17, con ilo della fase a, prenderà forma la stagione 2020/2021 del prestigioso evento sportivo. Le estrazioni a sorte, che si svolgeranno negli studi della Radio Television Suisse a Ginevra e non a Nyon come di consueto, saranno visibili inanche sulla tv italiana.indellasaranno infatti trasmessi insu Sky ...

Inter : ?? | PREVISIONI Alle 17 il sorteggio dei gironi di @ChampionsLeague: chi incontreremo sul nostro cammino? Qui le r… - forumJuventus : ?? Domani i sorteggi di #UCL ?? Juventus testa di serie ?? Tutte le fasce complete ?? - GoalItalia : Bundesliga ? Coppa di Germania ? Champions League ? Supercoppa Europea ? Supercoppa di Germania ? ALL IN BAYERN ?????? - fortuneitalia : Secondo le stime sulla #ChampionsLeague fornite dall’Uefa – oggi i #sorteggi dei gironi eliminatori con la Juventus… - GarboeK : RT @lollo_interista: Nessuno: Il tifoso interista prima dei sorteggi di Champions League: #UCLdraw -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Oggi pomeriggio alle 17:00 andranno in scena a Nyon i sorteggi della fase a gironi della prossima Champions League. L’Inter si trova in terza fascia e rischierebbe di capitare nuovamente in un girone ...Adidas ha svelato ufficialmente il pallone per la fase a gironi della Champions League di questa stagione, che inizierà il 20 ottobre. Come riporta anche il sito ufficiale dell'Uefa, "per la prima ...