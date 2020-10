Calciomercato Inter: con Dalbert al Rennes, caccia a Marcos Alonso (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Inter potrebbe piazzare l’ultimo colpo di mercato: vicina la cessione di Dalbert al Rennes che libera il posto a Marcos Alonso Gli ultimi giorni di Calciomercato potrebbero regalare un ulteriore rinforzo ad Antonio Conte. Con la partenza di Dalbert, ormai vicinissimo al Rennes, l’Inter potrebbe concentrarsi su Marcos Alonso come riportato da Sky Sport. Conte potrebbe ritrovare l’esterno sinistro già allenato al Chelsea e perfetto per il modulo del tecnico Interista. Sullo spagnolo è vivo anche l’Interesse della Juventus alla ricerca di un esterno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’potrebbe piazzare l’ultimo colpo di mercato: vicina la cessione dialche libera il posto aGli ultimi giorni dipotrebbero regalare un ulteriore rinforzo ad Antonio Conte. Con la partenza di, ormai vicinissimo al, l’potrebbe concentrarsi sucome riportato da Sky Sport. Conte potrebbe ritrovare l’esterno sinistro già allenato al Chelsea e perfetto per il modulo del tecnicoista. Sullo spagnolo è vivo anche l’esse della Juventus alla ricerca di un esterno. Leggi su Calcionews24.com

