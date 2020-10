Affitto ufficio uso abitativo: come si fa e quando è consentito (Di giovedì 1 ottobre 2020) Affitto ufficio uso abitativo: come si fa e quando è consentito È una questione certamente concreta: è possibile utilizzare un ufficio come abitazione? Oppure, è possibile il contrario, ovvero è possibile svolgere le mansioni impiegatizie all’interno di uno spazio classificato come abitazione? Non è raro che ci si imbatta in un immobile accatastato come “ufficio”, che però per molto tempo resta vuoto e non adoperato da nessuno: magari perché il canone richiesto è elevato, oppure perché la zona in cui è l’immobile è lontana dal cento città. Ecco allora che il proprietario potrebbe pensare ad ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 ottobre 2020)usosi fa eÈ una questione certamente concreta: è possibile utilizzare unabitazione? Oppure, è possibile il contrario, ovvero è possibile svolgere le mansioni impiegatizie all’interno di uno spazio classificatoabitazione? Non è raro che ci si imbatta in un immobile accatastato”, che però per molto tempo resta vuoto e non adoperato da nessuno: magari perché il canone richiesto è elevato, oppure perché la zona in cui è l’immobile è lontana dal cento città. Ecco allora che il proprietario potrebbe pensare ad ...

