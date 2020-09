Zelletta sempre più vicino a Matilde Brandi, la fidanzata Natalia: “Non capisco” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ex tronista Andrea Zelletta si mostra sempre più attratto da Matilde Brandi all’interno della casa del GF Vip 5: la probabile reazione della fidanzata Andrea Zelletta e Matilde Brandi hanno instaurato un ottimo feeling da quando è iniziato il GF Vip 5. I due infatti chiacchierano, si confrontano e si scambiano coccole e tenerezze. Al pubblico telespettatore non sono sfuggiti alcuni commenti dell’ex tronista nei confronti della soubrette bionda, tra cui “f**a pazzesca” e non solo. Anche Brandi sembra ricambiare queste attenzioni e pare che abbia tenuto per mano Andrea per un paio di minuti. Nel frattempo, Natalia Paragoni ha pubblicato una Instagram Stories, che ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ex tronista Andreasi mostrapiù attratto daall’interno della casa del GF Vip 5: la probabile reazione dellaAndreahanno instaurato un ottimo feeling da quando è iniziato il GF Vip 5. I due infatti chiacchierano, si confrontano e si scambiano coccole e tenerezze. Al pubblico telespettatore non sono sfuggiti alcuni commenti dell’ex tronista nei confronti della soubrette bionda, tra cui “f**a pazzesca” e non solo. Anchesembra ricambiare queste attenzioni e pare che abbia tenuto per mano Andrea per un paio di minuti. Nel frattempo,Paragoni ha pubblicato una Instagram Stories, che ...

CrescenzoFilo : RT @turntoconor: Adua: “noi donne abbiamo sempre ragione” Zelletta: “si, è vero.. sai quante volte dó ragione a Natalia anche se non è vero… - mel_cri : Mandate sempre il cucurio..non ce ne frega niente di #zelletta e company al sole #GFVIP - annam_gil : RT @turntoconor: Adua: “noi donne abbiamo sempre ragione” Zelletta: “si, è vero.. sai quante volte dó ragione a Natalia anche se non è vero… - hug_me_jd : RT @turntoconor: Adua: “noi donne abbiamo sempre ragione” Zelletta: “si, è vero.. sai quante volte dó ragione a Natalia anche se non è vero… - madamatrash : RT @turntoconor: Adua: “noi donne abbiamo sempre ragione” Zelletta: “si, è vero.. sai quante volte dó ragione a Natalia anche se non è vero… -