clikservernet : Ufficiale: Malatyaspor, dalla Lazio arriva Wallace - Noovyis : (Ufficiale: Malatyaspor, dalla Lazio arriva Wallace) Playhitmusic - - cmlh24 : UFFICIALE Wallace lascia la Lazio per i turchi del Malatyaspor #calciomercatoliveh24 #calciomercato - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Lazio, ceduto Wallace al Malatyaspor: l'annuncio su Twitter dei turchi - TuttoCalciomer1 : LAZIO: UFFICIALE LA CESSIONE DI WALLACE AL MALATYASPOR #Wallace #Lazio #Malatyaspor -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Malatyaspor

Fatta per il passaggio di Paquetà al Lione. Lascia il Milan a titolo definitivo. Stamattina ha salutato i compagni e poi lasciato Milanello. Le cifre: operazione ...Giornata calda in casa Milan. Dalla Norvegia è in arrivo Jens Petter Hauge che dopo le visite mediche si legherà ufficialmente ai rossoneri. Il giocatore non resterà al Bodo/Glimt in prestito come si ...