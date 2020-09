Test sierologici nelle farmacie. La Regione Lazio non risponde (Di mercoledì 30 settembre 2020) In Emilia Romagna le farmacie effettuano Test sierologici gratuiti a docenti, studenti e genitori. "E' un monitoraggio utile soprattutto per le Asl", spiega Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma Roma. La stessa cosa si potrebbe fare nelle farmacie di Roma e del Lazio, come chiesto dalla stessa Federfarma, ma dalla Regione Lazio solo un silenzio assordante. "Abbiamo chiesto alla Regione Lazio la possibilità di fare lo stesso ma non abbiamo avuto risposte". Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) In Emilia Romagna leeffettuanogratuiti a docenti, studenti e genitori. "E' un monitoraggio utile soprattutto per le Asl", spiega Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma Roma. La stessa cosa si potrebbe faredi Roma e del, come chiesto dalla stessa Federfarma, ma dallasolo un silenzio assordante. "Abbiamo chiesto allala possibilità di fare lo stesso ma non abbiamo avuto risposte".

