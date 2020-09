Si lancia dal balcone a Napoli, muore undicenne: c'è l'ombra di un 'gioco suicida' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un bimbo di appena 11 anni morto a Napoli lanciandosi dal balcone di casa . Lo rendono noto organi di stampa. La polizia di Stato e la Procura, che stanno indagando sull'accaduto, ipotizzano il reato ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un bimbo di appena 11 anni morto andosi daldi casa . Lo rendono noto organi di stampa. La polizia di Stato e la Procura, che stanno indagando sull'accaduto, ipotizzano il reato ...

