Pioli: «Sono contento di Leao, ora il Milan ottenga il massimo» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Domani sera il Milan sarà impegnato nel playoff di Europa League contro il Rio Ave. E’ il tecnico Pioli a fare il punto della situazione. «Ci Sono davanti 95 minuti in cui dare il massimo e ottenere il massimo. Dobbiamo contare sulle nostre possibilità, con tanto rispetto per degli avversari di buon valore. Proveremo ad essere aggressivi per togliere loro il fraseggio». In casa rossonera si parla tanto delle assenze di Rebic e Ibrahimovic. «Chi giocherà da prima punta? Non ci Sono solo Leao e Colombo, dipende da che tipo di soluzione vogliamo. Di Leao Sono contentissimo ma si allena con noi solo da 4-5 giorni, sarà disponibile solo per uno spezzone di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Domani sera ilsarà impegnato nel playoff di Europa League contro il Rio Ave. E’ il tecnicoa fare il punto della situazione. «Cidavanti 95 minuti in cui dare ile ottenere il. Dobbiamo contare sulle nostre possibilità, con tanto rispetto per degli avversari di buon valore. Proveremo ad essere aggressivi per togliere loro il fraseggio». In casa rossonera si parla tanto delle assenze di Rebic e Ibrahimovic. «Chi giocherà da prima punta? Non cisoloe Colombo, dipende da che tipo di soluzione vogliamo. Dicontentissimo ma si allena con noi solo da 4-5 giorni, sarà disponibile solo per uno spezzone di ...

AntoVitiello : #Colombo a Dazn: “Emozione unica segnare a San Siro, ho sempre lavorato per questo. Sono al #Milan da quando ero pi… - sportface2016 : #RioAveMilan, le parole di #Pioli: 'La pressione è normale, i gironi di #EuropaLeague sono il primo obiettivo stagi… - sportli26181512 : Pioli sugli infortunati: 'Romagnoli e Conti sono sulla via del recupero, spero di averli dopo la sosta': Intervenu… - Alobrasil74 : Pioli in conferenza stampa alla domanda di Suma su chi giocherà domani prima punta (Leao o Colombo), ha risposto ch… - MilanNewsit : Pioli sugli infortunati: 'Romagnoli e Conti sono sulla via del recupero, spero di averli dopo la sosta' -