Omicidio Marco Vannini: arriva la condanna per tutta la famiglia Ciontoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sofia Dinolfo In sede d'Appello bis il militare Antonio Ciontoli è stato condannato per Omicidio volontario con dolo eventuale per aver ucciso l'allora 20enne Marco Vannini, fidanzato della figlia. condannati anche i suoi familiari Con l’accusa di Omicidio volontario con dolo eventuale è stato condannato a 14 anni di reclusione il sottoufficiale della Marina Militare Antonio Ciontoli. Per lui l’accusa di avere ucciso Marco Vannini la notte tra il 17 e il 18 maggio scorsi nella propria abitazione di Ladispoli. Questo il tanto atteso verdetto emesso dalla seconda Corte d’Assise d’Appello di Roma. condannati invece a 9 anni e 4 mesi gli ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sofia Dinolfo In sede d'Appello bis il militare Antonioè statoto pervolontario con dolo eventuale per aver ucciso l'allora 20enne, fidanzato della figlia.ti anche i suoi familiari Con l’accusa divolontario con dolo eventuale è statoto a 14 anni di reclusione il sottoufficiale della Marina Militare Antonio. Per lui l’accusa di avere uccisola notte tra il 17 e il 18 maggio scorsi nella propria abitazione di Ladispoli. Questo il tanto atteso verdetto emesso dalla seconda Corte d’Assise d’Appello di Roma.ti invece a 9 anni e 4 mesi gli ...

