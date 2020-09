Omicidio Lecce | De Marco a una festa dopo il funerale delle vittime Si indaga sul movente

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Poche orei funerali di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la sera di sabato 26 settembre, Antonio De- il 21enne reo confesso dell’assassinio di- avrebbe partecipato a unacon i colleghi del Vito Fazzi di, l’ospedale che frequentava per diventare infermiere. Come scrive anche il Corriere della Sera, l’occasione era quella del compleanno di una tirocinante e, tra i partecipanti alla serata, c’è chi dice di aver visto Antonio ballare. Quel sabato quindi, il ragazzo ha deciso di non disertare latra colleghi che arrivava alla fine una settimana trascorsa nella normalità, nonostante il lunedì fosse avvenuto il delitto dei suoi ex coinquilini.