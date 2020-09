Mirko ucciso a coltellate dall’amico, ferita la sua compagna. Un altro killer che si scaglia su una coppia. Cosa è successo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tragedia a Prato, trovato morto il 44enne nella sua abitazione. Ancora un omicidio di un uomo di Mirko Congera, 44 anni, ucciso nella sua casa alla Querce, in provincia di Prato. L’uomo non era solo, ma in compagnia della fidanzata, Daniela Gioitta, rimasta ferita gravemente alla gola. Ed è stata proprio la 42enne a rivelare alle forze dell’ordine l’identità dell’assassino. La compagna della vittima, Daniela Gioitta, di 42 anni, ha visto morire proprio davanti ai suoi occhi Mirko. La donna ha riportato una grave ferita alla gola, ma questo non le ha impedito di rivelare agli inquirenti l’identità del killer di Mirko. Si tratta di Christian Ottavi, amico della coppia. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tragedia a Prato, trovato morto il 44enne nella sua abitazione. Ancora un omicidio di un uomo diCongera, 44 anni,nella sua casa alla Querce, in provincia di Prato. L’uomo non era solo, ma in compagnia della fidanzata, Daniela Gioitta, rimastagravemente alla gola. Ed è stata proprio la 42enne a rivelare alle forze dell’ordine l’identità dell’assassino. Ladella vittima, Daniela Gioitta, di 42 anni, ha visto morire proprio davanti ai suoi occhi. La donna ha riportato una gravealla gola, ma questo non le ha impedito di rivelare agli inquirenti l’identità deldi. Si tratta di Christian Ottavi, amico della. ...

