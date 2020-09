Mercato Juventus, nome a sorpresa per la corsia mancina: duello con l’Inter (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Mercato della Juventus è tutt’altro che chiuso e, nelle ultime ore, i dirigenti hanno messo nel mirino Marcos Alonso. L’ex Fiorentina non è stato nemmeno convocato da Frank Lampard per la gara di EFL Cup, persa ai rigori, contro il Tottenham di Josè Mourinho. I rapporti tra lo spagnolo e l’inglese sono peggiorati soprattutto dopo il pareggio rimediato in Premier League. Mercato Juventus: Marcos Alonso per la corsia mancina Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Andrea Agnelli vorrebbe a tutti i costi puntare sul ragazzo e battere le concorrenza dell’Inter di Antonio Conte. Mercato Juventus, Paratici tenta il colpo low cost dal Bayern Monaco La formula che verrà proposta per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ildellaè tutt’altro che chiuso e, nelle ultime ore, i dirigenti hanno messo nel mirino Marcos Alonso. L’ex Fiorentina non è stato nemmeno convocato da Frank Lampard per la gara di EFL Cup, persa ai rigori, contro il Tottenham di Josè Mourinho. I rapporti tra lo spagnolo e l’inglese sono peggiorati soprattutto dopo il pareggio rimediato in Premier League.: Marcos Alonso per laSecondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Andrea Agnelli vorrebbe a tutti i costi puntare sul ragazzo e battere le concorrenza dell’Inter di Antonio Conte., Paratici tenta il colpo low cost dal Bayern Monaco La formula che verrà proposta per ...

