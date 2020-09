Mercato Juve, è guerra sulla rescissione di Khedira (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Mercato della Juventus ha un singolo imperativo, che in questi ultimi giorni della sessione risuona più che mai: Vendere! E come spesso accade, a bloccare le cessioni sono le formule dei trasferimenti, che difficilmente si riescono a chiudere a titolo definitivo se non con scambi. Ma in alcuni casi, se non ci sono alternative valide, i club tendono a trattare con i propri esuberi per un rescissione anticipata del contratto. Per i bianconeri ci sono già stati i casi di Higuain e Matuidi, partiti a parametro 0 ma che non gravano più sul monte ingaggi Juventino. La stessa fine sembrerebbe poter toccare a Sami Khedira, che negli scorsi giorni era parso vicino ad un accordo con la dirigenza bianconera per la risoluzione del contratto. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ildellantus ha un singolo imperativo, che in questi ultimi giorni della sessione risuona più che mai: Vendere! E come spesso accade, a bloccare le cessioni sono le formule dei trasferimenti, che difficilmente si riescono a chiudere a titolo definitivo se non con scambi. Ma in alcuni casi, se non ci sono alternative valide, i club tendono a trattare con i propri esuberi per unanticipata del contratto. Per i bianconeri ci sono già stati i casi di Higuain e Matuidi, partiti a parametro 0 ma che non gravano più sul monte ingaggintino. La stessa fine sembrerebbe poter toccare a Sami, che negli scorsi giorni era parso vicino ad un accordo con la dirigenza bianconera per la risoluzione del contratto. LEGGI ANCHE: ...

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Rottura tra il Chelsea e Marcos Alonso: il laterale potrebbe diventare un’occasione negli ult… - ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - Gazzetta_it : #calciomercato #Juve, per #Chiesa ci vuole un tesoretto. Ma il mercato in uscita è bloccato - Claudia__ccld7 : @Enzo54847297 Scusa, io ho fiducia in tutti (???????) ma tu come mai avresti notizie sul mercato della juve? ?? - Disumano2 : @HoudiniJuventus A sensazione terrei d'occhio i prossimi 5 giorni...succederà qualcosa...se non succede niente per… -