Live Benevento-Inter 1-5 | anche Lautaro partecipa alla festa

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Al Vigoritosi affrontano nel recupero della prima giornata. Tanti cambi per Conte: Sanchez favorito suMartinez per affiancare Lukaku, possibile chance dal primo minuto per...

fcin1908it : LIVE #BeneventoInter 1-5 (72') GOL INTER! Altra superba azione di Alexis Sanchez, assist per Lautaro e palla nell'a… - fcin1908it : LIVE #BeneventoInter 1-4 (69') TRAVERSA INTER! Assist di Perisic, altro gran tiro di Gagliardini e palla sulla trav… - fcin1908it : LIVE #BeneventoInter 1-4 (62') CAMBI INTER. Entrano tutti insieme Brozovic, Lautaro e Perisic. Escono Sensi, Lukaku… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Benevento

Al Vigorito Benevento e Inter si affrontano nel recupero della prima giornata. Tanti cambi per Conte: Sanchez favorito su Lautaro Martinez per affiancare Lukaku, possibile chance dal primo minuto per ...Al Vigorito Benevento e Inter si affrontano nel recupero della prima giornata. Tanti cambi per Conte: Sanchez favorito su Lautaro Martinez per affiancare Lukaku, possibile chance dal primo minuto per ...