L'estate non è finita per Eleonora Incardone: seducente in piscina-FOTO

Sembra proprio che l'estate per la giovane Eleonora Incardone non sia finita. L'ultimo post su Instagram la ritrae in piscina con un costume che esalta le sue forme. Eleonora Incardone, classe 1991, è la cognata di Diletta Leotta. La giovane modella siciliana è divenuta nota la web proprio per questa sua parentela "famosa". Fidanzata con … Questo articolo L'estate non è finita per Eleonora Incardone: seducente in piscina-FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

